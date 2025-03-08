K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 31: Tödliche Depression
23 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12
Die Kommissare finden die Leiche einer jungen Frau, die von einem Zug überrollt wurde. Doch der tragische Selbstmord gibt den Ermittlern Rätsel auf. Der Ehemann der Toten erzählt ihnen von den schweren Depressionen seiner Frau. Ihre Schwester beschreibt sie hingegen als lebenslustig. Ein Selbstmord ist aus ihrer Sicht undenkbar. Ist die junge Frau nun wirklich freiwillig aus dem Leben geschieden oder wurde sie auf grausame Weise ermordet?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
