K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 35: Die falsche Kollegin
23 Min.Ab 12
Ein Streifenpolizist wird im Aufzug des K11 tot aufgefunden. Er wurde erschossen. Eine Überwachungskamera zeigt das Opfer in Begleitung einer uniformierten Fremden. Auf dem Band gibt das Opfer mysteriöse Hinweise. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: Wurde der Polizist von seiner eigenen Kollegin ermordet?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1