K 11 - Kommissare im Einsatz

Falscher Alarm

SAT.1Staffel 8Folge 37
Folge 37: Falscher Alarm

23 Min.Ab 12

In einer Firma wurde absichtlich Feueralarm ausgelöst. Als alle Angestellten das Gebäude verlassen hatten, räumte der Täter den Tresor der Buchhaltung aus. In mühsamer Kleinarbeit überprüfen die Kommissare alle Mitarbeiter der Firma, doch der Verdacht fällt auf den zwielichtigen Hausmeister. Noch bevor seine Schuld eindeutig geklärt werden kann, stirbt er auf mysteriöse Weise bei einem Brand seiner Wohnung. Musste der Hausmeister sterben, weil er den wahren Täter beobachtet hat?

