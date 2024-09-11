Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexaffären eines Teenagers

SAT.1Staffel 8Folge 41vom 11.09.2024
Sexaffären eines Teenagers

Sexaffären eines TeenagersJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 41: Sexaffären eines Teenagers

23 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12

Als eine 17-jährige Fahrschülerin stirbt, kommen die Ermittler hinter ihr dunkles Geheimnis: Sie hatte ihre Fahrstunden mit Sex bezahlt. Hat sie den verheirateten Fahrlehrer damit erpresst? Die Kommissare sehen darin ein relevantes Motiv des Mannes. Unterdessen gerät auch seine Ehefrau ins Visier der Ermittlungen. Die Ehepartner überhäufen sich mit Vorwürfen. Doch sie sind nicht die einzigen, denen das Mordopfer übel mitgespielt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen