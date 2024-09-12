Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Taxifahrt in den Tod

SAT.1Staffel 8Folge 43vom 12.09.2024
Taxifahrt in den Tod

Taxifahrt in den TodJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 43: Taxifahrt in den Tod

21 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12

Zwei Freundinnen steigen in ein Taxi - danach verliert sich jede Spur von ihnen. Einen Tag später wird eines der Mädchen in einem Hinterhof vollgepumpt mit Drogen tot aufgefunden. Die Kommissare bringen in Erfahrung, dass ein Pornoring hinter der Entführung und Ermordung der jungen Frau steckt. Eine fieberhafte Suche nach ihrer verschwundenen Freundin beginnt. Bei dem Versuch, die Hintermänner dingfest zu machen, gerät eine neue Kollegin der Kommissare in tödliche Gefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen