K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 44: Geiselnahme im K11
22 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12
Als ein Mann bei einem Schusswechsel stirbt, hinterlässt der Täter ungewollt einen "Fingerabdruck": das Projektil seiner Waffe. Damit könnte es den Ermittlern gelingen, ihn zu überführen. Daher setzt der Schütze auch alles daran, an das Beweisstück zu gelangen. Zu diesem Zweck nimmt er Kommissar Naseband als Geisel und fordert im Gegenzug die Herausgabe des Projektils. Werden Nasebands Kollegen auf den Deal eingehen oder haben sie noch ein Ass im Ärmel?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1