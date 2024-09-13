Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Geiselnahme im K11

SAT.1Staffel 8Folge 44vom 13.09.2024
Geiselnahme im K11

Geiselnahme im K11Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 44: Geiselnahme im K11

22 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12

Als ein Mann bei einem Schusswechsel stirbt, hinterlässt der Täter ungewollt einen "Fingerabdruck": das Projektil seiner Waffe. Damit könnte es den Ermittlern gelingen, ihn zu überführen. Daher setzt der Schütze auch alles daran, an das Beweisstück zu gelangen. Zu diesem Zweck nimmt er Kommissar Naseband als Geisel und fordert im Gegenzug die Herausgabe des Projektils. Werden Nasebands Kollegen auf den Deal eingehen oder haben sie noch ein Ass im Ärmel?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen