SAT.1Staffel 8Folge 49vom 17.09.2024
Folge 49: Das Geständnis

23 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 12

Fünf Frauen werden innerhalb kurzer Zeit bestialisch ermordet. Bei allen Opfern handelt es sich um Prostituierte, und es ist immer der gleiche Typ: Mitte zwanzig, blond und schlank. Der Täter ist äußerst vorsichtig und hinterlässt keinerlei Spuren am Tatort. Die vergebliche Suche nach dem Verbrecher wendet sich, als ein Mann im Kommissariat auftaucht. Er weiß, wer die Morde begangen hat ...

