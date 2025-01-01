K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 50: Todgeweihte Söhne
23 Min.Ab 12
Bombendrohung im K 11: Ein junger Mann droht, sich selbst in die Luft zu sprengen, wenn die Kommissare nicht seinen verschwundenen Vater finden. Während Kommissar Naseband mit dem jungen Mann im Büro festsitzt, suchen die Kollegen fieberhaft nach seinem Vater. Doch der ist längst tot. Mit einem Trick versuchen die Ermittler nun, den jungen Erpresser zu überlisten. Doch der Plan geht schief und plötzlich steht Kommissar Naseband mitten in der Schusslinie ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
