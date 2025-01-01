K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 51: Falsche Wahrheit
23 Min.Ab 12
Als ein Mädchen entführt wird, ist ein Punk der einzige Zeuge. Rätsel gibt den Kommissaren bei den Ermittlungen insbesondere das reservierte Verhalten der Großmutter des Mädchens auf. Sie versichert den Ermittlern, dass ihre Enkelin nicht entführt wurde. Auffällig ist dabei, dass die alte Dame noch am selben Tag ihr gesamtes Vermögen abhebt. Handelt es sich dabei etwa um das Lösegeld für ihre Enkelin oder hat die Großmutter ein anderes Geheimnis?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
