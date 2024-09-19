Hilfeschrei aus der HölleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 52: Hilfeschrei aus der Hölle
23 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 12
Eine Mutter wird entführt und in den Kofferraum ihres eigenen Autos gesperrt. Von dort setzt sie einen Notruf ab. Sofort nehmen die Kommissare die Verfolgung auf, doch der Entführer entwischt ihnen knapp. Auf der verzweifelten Suche nach Hinweisen machen sie im Wohnhaus der Entführten eine schreckliche Entdeckung: Ihre Putzfrau wurde skrupellos niedergestochen. Können die Kommissare die Frau aus der Gewalt des Entführers befreien, bevor auch sie grausam sterben muss?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1