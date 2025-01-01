Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Hilfeschrei aus der Hölle

SAT.1Staffel 8Folge 52
Folge 52: Hilfeschrei aus der Hölle

23 Min.Ab 12

Eine Mutter wird entführt und in den Kofferraum ihres eigenen Autos gesperrt. Von dort setzt sie einen Notruf ab. Sofort nehmen die Kommissare die Verfolgung auf, doch der Entführer entwischt ihnen knapp. Auf der verzweifelten Suche nach Hinweisen machen sie im Wohnhaus der Entführten eine schreckliche Entdeckung: Ihre Putzfrau wurde skrupellos niedergestochen. Können die Kommissare die Frau aus der Gewalt des Entführers befreien, bevor auch sie grausam sterben muss?

SAT.1
