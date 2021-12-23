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K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexfalle Abitur

SAT.1Staffel 8Folge 53vom 23.12.2021
Sexfalle Abitur

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 53: Sexfalle Abitur

23 Min.Folge vom 23.12.2021Ab 12

Eine Abiturientin beobachtet, wie in ihrer Schule eine Mitschülerin brutal zusammengeschlagen und verschleppt wird. Doch der einzigen Zeugin will niemand glauben. Im Gegenteil: In der Schule gilt sie als notorische Lügnerin.

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