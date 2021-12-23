K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 53: Sexfalle Abitur
23 Min.Folge vom 23.12.2021Ab 12
Eine Abiturientin beobachtet, wie in ihrer Schule eine Mitschülerin brutal zusammengeschlagen und verschleppt wird. Doch der einzigen Zeugin will niemand glauben. Im Gegenteil: In der Schule gilt sie als notorische Lügnerin.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1