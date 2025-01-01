Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sexfalle Abitur

Folge 53: Sexfalle Abitur

23 Min.Ab 12

Eine Abiturientin beobachtet, wie in ihrer Schule eine Mitschülerin brutal zusammengeschlagen und verschleppt wird. Doch der einzigen Zeugin will niemand glauben. Im Gegenteil: In der Schule gilt sie als notorische Lügnerin. Für die Kommissare ist damit der Fall erledigt. Als sie jedoch kurz darauf eine Vermisstenmeldung erhalten, dass eine Schülerin der betreffenden Schule spurlos verschwunden ist, beginnt eine fieberhafte Suche nach dem vermissten Mädchen ...

