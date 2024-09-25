K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 61: Gefährliche Stalker
22 Min.Folge vom 25.09.2024Ab 12
Eine junge Frau wird von ihrem Ex-Freund terrorisiert. Obwohl es ihm gerichtlich untersagt wurde, lässt er seine frühere Freundin nicht in Ruhe. Bevor die Kommissare den gewalttätigen Mann festnehmen können, verschwinden er und die junge Frau spurlos. Da ihr Ex gedroht hat, sie zu ermorden, schwebt sie in tödlicher Gefahr und ein Wettlauf um Leben und Tod beginnt ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
