K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 63: Der Leichengarten
22 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 12
Als ein Juweliergeschäft Schauplatz eines Raubüberfalls wird, kann der Täter mitsamt der Beute entkommen. Durch einen anonymen Hinweis geraten die beiden Tanten des Täters ins Visier der Ermittler. Sie sollen die Drahtzieher des Überfalls sein - und tatsächlich findet sich ein Teil der Beute bei ihnen. Die Tanten werden daraufhin in Untersuchungshaft genommen, vom Täter fehlt weiterhin jede Spur. Der Verdacht erhärtet sich, dass er Opfer eines tödlichen Spiels wurde ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1