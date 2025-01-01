K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 67: Vaterglück
23 Min.Ab 12
Unverhofftes Vaterglück wartet auf Robert Ritter, als er morgens bei sich im Treppenhaus eine Tragetasche mit einem kleinen Baby findet. In der Tasche findet Ritter einen Zettel, auf dem die Mutter mitteilt, dass sie sich nicht mehr um die Kleine kümmern kann - er soll von nun an für das Kind sorgen und seine Vaterpflichten erfüllen. Der Kommissar ist völlig überrumpelt. Er hat keine Idee, wer die Mutter des Babys sein könnte ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1