K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 69: Schmutzige Sexaffäre
23 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12
Mord an einem Familienvater! Kurz vor seinem Tod hatte er noch Sex mit einer Prostituierten. Ein Unbekannter hat sie ihm als "Geschenk" geschickt. Außerdem wurde im Haus des Toten eine versteckte Videokamera installiert. Sollte der Familienvater mit den Aufnahmen erpresst werden? Doch das Band aus der Kamera ist verschwunden. Enthüllt das geheimnisvolle Band den Mörder?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1