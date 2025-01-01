K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 76: Tödliche Sexaffäre
23 Min.Ab 12
Ein Student glaubt, in der Villa eines Musikprofessors eine Leiche entdeckt zu haben. Aber an dem angeblichen Tatort ist weder ein Toter noch Spuren eines Kampfes zu finden. Doch es gibt eine verdächtige Verbindung zwischen dem Professor und der Freundin des vermeintlich Toten: Die beiden hatten eine Sexaffäre. Ein Mord aus Eifersucht? Doch bevor die Kommissare dieser Spur folgen können, wird die Verdächtige ermordet.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1