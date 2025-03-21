K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 77: Ein Sarg für Zwei
23 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12
Bei der Beerdigung eines reichen Verlegers geschieht das Unfassbare: Im Sarg liegt ein zweiter Toter. Es ist der Exfreund der Verlegertochter, ein erfolgloser Autor. Offenbar wurde der Mann ermordet. Die Kommissare ermitteln in der Familie des verstorbenen Verlegers und machen dort eine interessante Entdeckung: Alles deutet darauf hin, dass die Witwe ein Verhältnis mit dem Ermordeten hatte. Musste der junge Autor seine amourösen Abenteuer mit dem Leben bezahlen?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1