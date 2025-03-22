K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 80: Wo ist Sunny?
22 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12
Das Baby einer jungen Mutter ist aus ihrem Auto entführt worden, vermutlich vom russischen Kindsvater. Die Frau befürchtet, dass ihr Ex das gemeinsame Baby nach Russland verschleppen will. Auf der Suche nach ihm kommt es zur Tragödie. Die Kommissare müssen mit ansehen, wie der Vater von Unbekannten angeschossen wird. Während die Ärzte um sein Leben kämpfen, rennt den Kommissaren die Zeit davon. Niemand außer dem Verletzten weiß, wo das kleine Mädchen ist ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1