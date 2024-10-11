Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nacht der Gewalt

SAT.1Staffel 8Folge 84vom 11.10.2024
Folge 84: Nacht der Gewalt

23 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12

In einem Hinterhof wird ein Soldat mit durchgeschnittener Kehle gefunden. Tatwaffe war ein Dönermesser. Vor seinem Tod prügelten das Opfer und seine Kameraden sich mit einem Türken. Kam es zu einem ausländerfeindlichen Übergriff, und der Angegriffene nahm blutige Rache? Oder haben die Soldaten ihren eigenen Kameraden ermordet?

