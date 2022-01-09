K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 85: Mörder in Weiß
23 Min.Folge vom 09.01.2022Ab 12
Eine mysteriöse Reihe von Todesfällen erschüttert ein Krankenhaus. Patienten, die eigentlich auf dem Weg der Besserung waren, sterben plötzlich. Die Spur führt zu einer Oberärztin des Krankenhauses.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1