K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörder in Weiß

SAT.1Staffel 8Folge 85vom 23.03.2025
Mörder in Weiß

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 85: Mörder in Weiß

23 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12

Eine mysteriöse Reihe von Todesfällen erschüttert ein Krankenhaus. Patienten, die eigentlich auf dem Weg der Besserung waren, sterben plötzlich. Die Spur führt zu einer Oberärztin des Krankenhauses. Sie hatte die Verantwortung für alle toten Patienten. Ist die Frau eine eiskalte Killerin, die wehrlosen Kranken das Leben nimmt anstatt Leben zu retten?

