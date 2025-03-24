Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 87vom 24.03.2025
Folge 87: Der sexsüchtige Chef

22 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12

Sexueller Übergriff am Arbeitsplatz: Ein sexbesessener Chef belästigt zum wiederholten Male seine Sekretärin. Kurz darauf ist der Mann tot. Die junge Mutter beteuert ihre Unschuld. Auch die Ehefrau des Opfers könnte ein Motiv haben. Jahrelang musste sie die ständigen Affären ihres Mannes ertragen. Ist sie aus Eifersucht zur kaltblütigen Mörderin geworden?

