K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 89: Nicht ohne meinen Hund
23 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12
Ein besorgter Mann gibt einen entlaufenen Hund im K 11 ab. Er kennt das wohlhabende Frauchen des Vierbeiners und weiß: Sie würde ihren kleinen Liebling niemals allein lassen. Was ist der reichen Dame zugestoßen? Die Kommissare bringen das verstörte Tier nach Hause. Dort gesteht der Ehemann Schreckliches: Er wird erpresst - von den Entführern seiner Frau ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1