K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 96: Jagd auf Robert Ritter
23 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
Schock für die Kommissare: Robert Ritter soll ermordet in einer Tiefgarage liegen! Doch schnell klärt sich der Albtraum auf. Es handelt sich bei dem Toten um einen Namensvetter des Kommissars. Als jedoch ein weiterer Robert Ritter ermordet wird, wird klar, dass der Täter es auf junge Männer mit diesem Namen abgesehen hat. Doch warum? Schließlich fallen Schüsse auf Kommissar Ritter ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1