Jaqueline verzweifelt gesuchtJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 97: Jaqueline verzweifelt gesucht
23 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Eine 13-Jährige verschwindet spurlos. Die Kommissare finden ihr Tagebuch. Darin schwärmt das Mädchen von seinem neuen Chatfreund. Nur von ihm fühlt sie sich verstanden. Die Chatprotokolle decken auf: Das Mädchen hat sich am Abend ihres Verschwindens mit dem Unbekannten in einer Kneipe verabredet. Der Kneipenbesitzer macht eine erschreckende Aussage: Der scheinbar jugendliche Chatfreund ist ein erwachsener Mann. Sind die Kommissare einem Kinderschänder auf der Spur?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1