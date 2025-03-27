Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rabenmutter

SAT.1Staffel 8Folge 99vom 27.03.2025
Rabenmutter

RabenmutterJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 99: Rabenmutter

22 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

Ein kleiner Junge ist spurlos verschwunden. Als die Mutter morgens nach einer Partynacht nach Hause kommt, ist das Kinderbett leer. Zunächst führt die Spur zur Schwiegermutter, die das Kind zu sich nehmen will, doch dann machen die Kommissare eine schockierende Entdeckung: Offenbar hat die junge Mutter ihrem Sohn ein Schlafmittel verabreicht, damit sie nachts ungestört feiern kann. Hat sie das Kind verschwinden lassen, nachdem es an den Folgen des Schlafmittels gestorben ist?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen