K11 - Die neuen Fälle
Folge 33: Brennende Lüge
23 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12
Brennende Lüge: Ein Feuer in einer Kfz-Werkstatt stellt die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler vor ein Rätsel. Unter der Hebebühne wird eine verkohlte Leiche gefunden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen