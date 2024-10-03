K11 - Die neuen Fälle
Folge 18: Der tote Engel
23 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12
Ein Landwirt meldet einen toten Engel auf seinem Acker. Daniela Stamm und Michael Naseband stellen fest, dass es sich bei der Toten um eine seit zwei Jahren vermisste Frau handelt.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen