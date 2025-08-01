K11 - Die neuen Fälle
Folge 19: Kranke Zuneigung
23 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 12
Eine angsterfüllte Frau berichtet, dass ein Einbrecher bei ihr im Hause ist. Als die Kommissare Alexandra Rietz und Philipp Stehler eintreffen, finden sie das Opfer verletzt im Badezimmer.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
