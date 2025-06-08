K11 - Die neuen Fälle
Folge 7: Episode 7
23 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12
Vergiftete Liebe: Alex Rietz und Philipp Stehler werden zu einem mutmaßlichen Tatort gerufen. Eine Zeugin will beobachtet haben, wie jemand eine Leiche in einem Baucontainer entsorgt haben soll.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
