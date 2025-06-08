Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 7vom 08.06.2025
Folge 7: Episode 7

23 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12

Vergiftete Liebe: Alex Rietz und Philipp Stehler werden zu einem mutmaßlichen Tatort gerufen. Eine Zeugin will beobachtet haben, wie jemand eine Leiche in einem Baucontainer entsorgt haben soll.

