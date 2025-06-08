K11 - Die neuen Fälle
Folge 4: Nackte Haut
23 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12
Die Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband werden ins Bahnhofsviertel gerufen. Ein schwer verletzter 17-Jähriger wurde nur mit seiner Unterhose bekleidet in einem Hinterhof gefunden. Schnell wird klar, dass der Junge ein Mobbing-Opfer ist, das von seinen Mitschülern wegen seiner Jungfräulichkeit drangsaliert wird. Doch dann führt eine neue Spur ins Rotlichtmilieu ...
