Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Nackte Haut

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 08.06.2025
Nackte Haut

Nackte HautJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 4: Nackte Haut

23 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12

Die Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband werden ins Bahnhofsviertel gerufen. Ein schwer verletzter 17-Jähriger wurde nur mit seiner Unterhose bekleidet in einem Hinterhof gefunden. Schnell wird klar, dass der Junge ein Mobbing-Opfer ist, das von seinen Mitschülern wegen seiner Jungfräulichkeit drangsaliert wird. Doch dann führt eine neue Spur ins Rotlichtmilieu ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen