K11 - Die neuen Fälle
Folge 10: Stumme Schreie
23 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12
Eine unbekannte Frau wird vor der Notaufnahme aus einem Auto geworfen. Der Fahrer flieht und die Frau liegt auf der Intensivstation im Koma. Die Kommissare Michael Naseband und Daniela Stamm finden heraus, dass die Frau mit Arsen vergiftet wurde und nicht das einzige Opfer ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen