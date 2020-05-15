K11 - Die neuen Fälle
Folge 5: Der verkohlte Bäcker
23 Min.Folge vom 15.05.2020Ab 12
Im Ofen einer Bäckerei wird eine bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche gefunden. Die Identifizierung des Opfers ist kaum noch möglich und die Kommissare Michael Naseband und Alexandra Rietz ermitteln in jede Richtung. Doch das Opfer hat sein dunkles Geheimnis scheinbar mit ins Grab genommen ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen