SAT.1Staffel 1Folge 5vom 15.05.2020
Folge 5: Der verkohlte Bäcker

23 Min.Folge vom 15.05.2020Ab 12

Im Ofen einer Bäckerei wird eine bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche gefunden. Die Identifizierung des Opfers ist kaum noch möglich und die Kommissare Michael Naseband und Alexandra Rietz ermitteln in jede Richtung. Doch das Opfer hat sein dunkles Geheimnis scheinbar mit ins Grab genommen ...

