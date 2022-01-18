K11 - Die neuen Fälle
Folge 90: Auf Schritt und Tritt
23 Min.Folge vom 18.01.2022Ab 12
Auf Schritt und Tritt: Eine hochschwangere Gerichtspsychologin bangt um ihr Leben. Seit Monaten wird sie gestalkt und die Bedrohungen nehmen zu. Die Liste der Verdächtigen ist lang, denn die Zukunft vieler Verbrecher liegt in der Hand der Gutachterin. Die Kommissare Charlotte Fuchs und Robert Ritter tauchen in die Welt der Kriminellen ein, um den Täter zu finden. Aber die Uhr tickt schneller ...
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen