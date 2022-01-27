Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Spiel mit dem Feuer

SAT.1Staffel 3Folge 93vom 27.01.2022
Spiel mit dem Feuer

Spiel mit dem FeuerJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 93: Spiel mit dem Feuer

23 Min.Folge vom 27.01.2022Ab 12

Spiel mit dem Feuer: Kommissar Michael Naseband und sein Sohn Mike ermitteln als Duo. Aus einer brennenden Scheune rettet Mike eine hübsche Unbekannte vor dem sicheren Tod. Schnell steht fest, der Brand war kein Unfall und Mike ist plötzlich mittendrin in den illegalen Verstrickungen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen