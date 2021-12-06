K11 - Die neuen Fälle
Folge 83: Das Nikolausbaby
23 Min.Folge vom 06.12.2021Ab 12
Das Nikolausbaby: Einem kinderlosen Ehepaar wird ein Findelkind vor die Türe gesetzt - ausgerechnet an Nikolaus. Für die frischgebackenen Eltern ist es ein Weihnachtswunder, für die Polizei ein Verbrechen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
