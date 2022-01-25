K11 - Die neuen Fälle
Folge 99: Das Parfüm
23 Min.Folge vom 25.01.2022Ab 12
Das Parfüm: Ein vergiftetes Parfüm zum Hochzeitstag und eine junge Frau schwebt in Lebensgefahr ... Voller Scham gesteht der Ehemann, dass er es seiner Chefin gestohlen hat. Hat es der Mörder also auf die Pferdehofbesitzerin abgesehen? Die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter schleusen sich undercover ein und stoßen auf viele Verdächtige - auch aus den engsten Kreisen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1
