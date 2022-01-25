Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 99vom 25.01.2022
Folge 99: Das Parfüm

Das Parfüm: Ein vergiftetes Parfüm zum Hochzeitstag und eine junge Frau schwebt in Lebensgefahr ... Voller Scham gesteht der Ehemann, dass er es seiner Chefin gestohlen hat. Hat es der Mörder also auf die Pferdehofbesitzerin abgesehen? Die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter schleusen sich undercover ein und stoßen auf viele Verdächtige - auch aus den engsten Kreisen.

