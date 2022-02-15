Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 88vom 15.02.2022
23 Min.Folge vom 15.02.2022Ab 12

Eine Leiche in der Kunstgalerie ruft die Kommissare Philipp Stehler und Robert Ritter auf den Plan. Doch die Leiche lebt noch und steht vor ihnen. Die Galeribesitzerin sagt, sie sei vergiftet worden und hätte nicht mehr lange zu leben. Die Uhr tickt, denn die Kripo kennt weder den Täter noch das Gegengift ...

SAT.1
