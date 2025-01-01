Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Die Rentner Gang

SAT.1Staffel 3Folge 94
Die Rentner Gang

K11 - Die neuen Fälle

Folge 94: Die Rentner Gang

23 Min.Ab 12

Die Rentner Gang: Bombenalarm bei einer Bankzentrale! Doch eine Explosion verpufft als Ablenkungsmanöver für einen Millionenraub. Die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter kommen über ein Überwachungsvideo den Tätern auf die Spur - und sind mehr als überrascht, als sie feststellen, dass sie zwei überaus betagten Senioren nachjagen ...

