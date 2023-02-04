Key & Peele
Folge 4: Das Negroes
21 Min.Folge vom 04.02.2023Ab 16
Jordan und Keegan versuchen, sich vor einem Nazi zu verstecken, der Jagd auf Farbige macht. In anderen Sketchen kämpfen zwei Sklaven darum, von der Auktion wegzukommen, und zwei Gauner haben es schwer, wenn sie kurz davor sind, ihren Zug zu machen.
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Key & Peele
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Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central