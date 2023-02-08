Magische Schwarze duellierenJetzt kostenlos streamen
Key & Peele
Folge 5: Magische Schwarze duellieren
21 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 16
Jordan und Keegan spielen zwei Mystiker, die um das Recht kämpfen, weise Ratschläge zu erteilen. In anderen Sketchen diskutieren Jaden Smith und sein Agent über ein neues Drehbuch und ein schwules Paar "feiert" die neue Gesetzgebung.
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Key & Peele
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central