Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 10: Hexen und Dämonen
38 Min.Folge vom 28.01.2023Ab 16
In San Francisco lernen sich die beiden Geschiedenen Suzan und James kennen. Sie fühlen sich sofort zueinander hingezogen, verbringen die meiste Zeit zusammen und konsumieren Drogen. Sie beschließen, eine eigene Sekte zu gründen. Bald sind sie die "Vegetarischen muslimischen Krieger". Im Laufe der Zeit lernt das Paar eine junge Frau kennen, die sich der Sekte anschließen will. Doch Suzan sträubt sich - und will die Frau für immer loswerden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Killer Couples: Mörderische Paare
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited