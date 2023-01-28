Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Killer Couples: Mörderische Paare

Hexen und Dämonen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 10vom 28.01.2023
Hexen und Dämonen

Hexen und DämonenJetzt kostenlos streamen

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 10: Hexen und Dämonen

38 Min.Folge vom 28.01.2023Ab 16

In San Francisco lernen sich die beiden Geschiedenen Suzan und James kennen. Sie fühlen sich sofort zueinander hingezogen, verbringen die meiste Zeit zusammen und konsumieren Drogen. Sie beschließen, eine eigene Sekte zu gründen. Bald sind sie die "Vegetarischen muslimischen Krieger". Im Laufe der Zeit lernt das Paar eine junge Frau kennen, die sich der Sekte anschließen will. Doch Suzan sträubt sich - und will die Frau für immer loswerden ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Killer Couples: Mörderische Paare
SAT.1 GOLD
Killer Couples: Mörderische Paare

Killer Couples: Mörderische Paare

Alle 7 Staffeln und Folgen