Staffel 2Folge 5vom 10.02.2026
Folge 5: Hochbegabt und streng bestraft

38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16

Zwei junge Menschen aus gut betuchtem Elternhaus verlieben sich auf dem Campus ihrer Uni. Ihrer jungen Liebe droht ein jähes Ende, denn die Eltern des Mädchens verlangen, dass sie sich trennt. Die verliebten Jugendlichen schmieden daraufhin einen mörderischen Plan.

SAT.1 GOLD
