Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 6: Bestohlen und begraben
39 Min.Folge vom 21.01.2023Ab 16
Tiffany Cole und der Tunichtgut Michael Jackson lernen sich Anfang 2015 kennen - eine wilde Liebesgeschichte entwickelt sich. Die beiden nisten sich bei einem freundlichen älteren Ehepaar ein, da sie sonst keine Bleibe haben. Sie haben es auf das Vermögen der Senioren abgesehen und hecken einen teuflischen Plan aus. Auf das Ehepaar wartet ein offenes Grab ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Killer Couples: Mörderische Paare
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3, Season 13-15: Universal Studios Limited