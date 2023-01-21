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Killer Couples: Mörderische Paare

Bestohlen und begraben

sixxStaffel 2Folge 6vom 21.01.2023
Bestohlen und begraben

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Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 6: Bestohlen und begraben

39 Min.Folge vom 21.01.2023Ab 16

Tiffany Cole und der Tunichtgut Michael Jackson lernen sich Anfang 2015 kennen - eine wilde Liebesgeschichte entwickelt sich. Die beiden nisten sich bei einem freundlichen älteren Ehepaar ein, da sie sonst keine Bleibe haben. Sie haben es auf das Vermögen der Senioren abgesehen und hecken einen teuflischen Plan aus. Auf das Ehepaar wartet ein offenes Grab ...

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