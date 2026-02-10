Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 7: Fetisch und Folter
40 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 18
Cindy Hendy und David Parker Ray sind ein Pärchen mit einer Vorliebe für sadistische Spiele. Um ihre kranken Begierden ausleben zu können, fahren sie mit ihren Opfern in die Wüste. Als einem die Flucht gelingt, bekommen die beiden endlich ihre gerechte Strafe.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Killer Couples: Mörderische Paare
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Universal Studios Limited