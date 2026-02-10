Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Killer Couples: Mörderische Paare

Kellnerin und Trucker

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 10.02.2026
Kellnerin und Trucker

Kellnerin und TruckerJetzt kostenlos streamen

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 4: Kellnerin und Trucker

39 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16

Ein Pärchen brettert in seinem Truck über die Highways der Vereinigten Staaten. Von der Ferne ahnt niemand, dass hier zwei Wahnsinnige unterwegs sind, die sich ihre Zeit mit wildem Sex, harten Drogen und kaltblütigen Morden vertreiben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Killer Couples: Mörderische Paare
SAT.1 GOLD
Killer Couples: Mörderische Paare

Killer Couples: Mörderische Paare

Alle 6 Staffeln und Folgen