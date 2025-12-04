Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt

Ein verdächtiger Koffer

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 04.12.2025
Ein verdächtiger Koffer

Ein verdächtiger KofferJetzt kostenlos streamen

Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt

Folge 3: Ein verdächtiger Koffer

47 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

In West Virginia verschwindet eine 15-Jährige spurlos. Eine Reihe an Textnachrichten sowie Aufzeichnungen verschiedener Überwachungskameras geben erste Hinweise auf ihren Verbleib. Schließlich werden Spürhunde eingesetzt, um den Teenager ausfindig zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt
Kabel Eins Doku
Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt

Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt

Alle 1 Staffeln und Folgen