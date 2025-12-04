Ein verdächtiger KofferJetzt kostenlos streamen
Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt
Folge 3: Ein verdächtiger Koffer
47 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
In West Virginia verschwindet eine 15-Jährige spurlos. Eine Reihe an Textnachrichten sowie Aufzeichnungen verschiedener Überwachungskameras geben erste Hinweise auf ihren Verbleib. Schließlich werden Spürhunde eingesetzt, um den Teenager ausfindig zu machen.
Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DRIVE MEDIA RIGHTS LIMITED